У питну воду киян не потрапить отрута з забрудненої річки Уж

Київ. 19 березня. УНІАН. У питну воду киян не потраплять хімічні речовини, що забруднили річку Уж в Житомирській області.

Про це в коментарі УНІАН заявив начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

«Екологи підтвердили, що у тій концентрації й у тій кількості це не буде загрозою для дніпровського питного водозабору міста Києва», - наголосив він.

Також В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив, що сьогодні міська санепідемстанція посилила контроль за якістю питної води на Дніпровському водозаборі.

«Там сьогодні якість питної води відповідає всім стандартам санепідемслужби», - сказав він.

При цьому, за словами чиновника, у випадку погіршення якості питної води будуть використані ресурси плавучої насосної станції «Роса-300», яка зможе забезпечити подачу води на Дніпровські очисні споруди з Десни.

«Ми до таких варіантів зверталися, коли була або велика мутність води, або влітку було перевищення по водоростям», - додав В.ПШЕНИЧНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня на телефон «гарячої лінії» Державної екологічної інспекції в Житомирській області звернулися жителі с. Сингаї Коростенського району Житомирської області з повідомленням, що біля греблі на р. Уж виявлено мор риби. Береги водойми забруднені білою піною і мертвою рибою. Отруєна вода досягла річки Прип’ять.

Глава асоціації риболовів України Олександр ЧИСТЯКОВ у коментарі газеті «Сегодня» повідомив, що викиди хімічних речовин сталися 4, 14 і 16 березня.

За даними Мінекології, у річці Уж було виявлено високу концентрацію хлоридів, сульфатів, заліза та інших речовин.

14 березня Державна екологічна інспекція Житомирської області вручила керівництву підприємства «Коростенський завод МДФ» рішення про тимчасове призупинення діяльності.

Прокуратурою Житомирської області 14 березня порушено кримінальну справу за фактом забруднення річки Уж й масової загибелі риби й внесено подання про призупинення роботи Коростенського заводу МДФ".

Оскільки підприємством ПрАТ «Коростенський завод МДФ» не було виконано рішення про тимчасову заборону (призупинення) діяльності, головний державний інспектор із охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області підписав розпорядження про опломбування заводу з 19 березня 2012 року.

Мінекології повідомило, що на сьогодні вода у річці Уж в районі села Вороневе чиста, скидів зі зливового колектора Коростенського заводу МДФ немає.