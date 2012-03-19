В ситуації на «Осокорках» влада могла спрацювати краще

Київ. 19 березня. УНІАН. Начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ погоджується, що під час пожежі на станції метро «Осокорки» влада спрацювала не достатньо ефективно, виділивши лише 10 додаткових автобусів для нормального пересування пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

«Було виділено негайно 10 автобусів для перевезення пасажирів на перемичці між цими двома станціями (УНІАН: станція «Видубичі» - станції метро Сирецько-Печерської лінії на лівому березі). Однак цього було недостатньо, як потім з’ясувалося» - констатував В.ПШЕНИЧНИЙ і додав, що ще довгий час після надзвичайної ситуації велика кількість людей не могла дістатися з одного берега Дніпра на інший.

«Я визнаю, що це був недолік. Ми на це звернули увагу» - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня о 16.42 на станції «Осокорки» сталося загоряння електропроводки ламп освітлення, внаслідок чого виникло задимлення вестибюлю. У зв’язку з цим було закрито на вхід станції метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» та організовано рух потягів на ділянках станцій «Сирець» – «Видубичі», «Харківська» – «Червоний Хутір».

О 19.32 роботу станцій «Славутич» і «Позняки» було відновлено. Повз станцію «Осокорки» потяги слідували без зупинки.

15 березня о 5.45 станція «Осокорки» відновила роботу у звичному режимі.