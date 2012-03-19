Клуб "Факел" став переможцем шашкового змагання в районній спартакіаді "А у нас у дворі"

Київ, 19 березня. УНІАН. Переможцем шашкового змагання в рамках районної спартакіади "А у нас у дворі" став клуб "Факел".

Як повідомили УНІАН в Центрі по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району, змагання відбувалися у спортивному клубі "Бригантина" (вул. Сєрова, 28).

У змаганнях взяли участь представники 12 клубів: "Горизонт", "Атлант", "Час вперед", "Бригантина", "Лівобережний", "Факел", "Ровесник", "Рубін", "Олімпієць", "Ракетка", "Робінзон", "Витязь".

Від кожного клубу виступали три спортсмени. За результатами ігор були визначені три призові місця. Перше місце посіла команда з клубу "Факел". Її гравці одержали перехідний кубок. На другому місці - "Робінзон" і на третьому – команда клубу "Олімпієць".

Метою змагань спартакіади "А у нас у дворі" є популяризація спорту серед дітей, підлітків та молоді, підвищення спортивної майстерності, прищеплення любові до фізичних вправ та ігор, зайнятість дітей у позаурочний час.