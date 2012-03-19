Попов відвідає національний торговельно-економічний університет

20 березня об 11.00 відбудеться зустріч голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з професорсько-викладацьким складом, студентами та волонтерами Євро-2012 Київського національного торговельно-економічного університету. Під час заходу запланований огляд реконструкції центрального входу Київського національного торговельно-економічного університету за адресою (вул. Кіото, 19), а також гуртожитку № 2, що включений у програму Євро-2012 (вул. Мілютенка, 6) у студентському містечку. Місце проведення: Київський національний торговельно-економічний університет головний навчальний корпус (вул. Кіото, 19). Потрібна акредитація.

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