Круглий стіл щодо врахування пропозицій киян у проекті Генплану Києва

20 березня о 10.00 відбудеться круглий стіл з теми: «Врахування пропозицій киян у проекті Генерального плану Києва».

Доповідачі: головний архітектор Києва С. Целовальник; керівник розробників проекту Генплану – начальник КО «Інститут Генерального плану м. Києва» С. Броневицький.

Під час круглого столу обговорюватимуться підсумки першого етапу громадських слухань проекту Генплану Києва до 2025 року: аналіз пропозицій та зауважень, що надійшли від киян та фахівців, їх врахування при доопрацюванні проекту, суперечливі питання та шляхи їхнього вирішення.

Докладно буде проаналізовано питання, що викликають найбільшу зацікавленість у ході громадського обговорення – розвиток озеленених і ландшафтно-рекреаційних територій.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 32, у приміщенні Головного управління містобудування та архітектури. Вхід за акредитацією.