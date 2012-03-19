Затримка зарплат освітянам сталась через вину районної влади

Київ. 19 березня. УНІАН. Затримка з виплатою зарплат освітянам Києва сталась через вину районної влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це стало відомо під час наради під головуванням голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Так, голова київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр ЯЦУНЬ повідомив, що у результаті моніторингу стану виплати зарплат працівникам галузі освіти було виявлено, що зарплату у березні вчасно отримали освітяни лише 4 районів Києва: Дарницького, Дніпровського, Подільського та Печерського. Освітяни інших районів вийшли на березневі свята без відповідних виплат.

Зі свого боку, голова КМДА зазначив, що відповідні кошти в райони були перераховані вчасно, і звернувся до усіх керівників районів, які невчасно здійснили виплату, наголосивши, що подібні ситуації неприпустимі.

Він попередив голів РДА про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про оплату праці».

Також О.ПОПОВ порекомендував вибачитися перед трудовими колективами за неувагу і закликав профспілки міста до подальшого плідного соціального партнерства.