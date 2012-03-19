Cтворено робочу групу для переговорів з МЗС по Пейзажній алеї

Київ. 19 березня. УНІАН. У КМДА створено робочу група для переговорів з МЗС щодо Пейзажної алеї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне доручення дав голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ. Про це він сказав під час апаратної наради із заступниками та головами районних держадміністрацій столиці.

До цієї групи ввійшли представники Юридичного управління, Головного управління земельних ресурсів, ГУ містобудування та архітектури.

Група займеться переговорами з Міністерством закордонних справ щодо добровільної відмови від будівництва на Пейзажній алеї. Натомість МЗС запропонують іншу ділянку під забудову, яка не загрожуватиме історичному обличчю Києва. У разі ж, якщо забудовник продовжуватиме наполягати на забудові Пейзажної алеї, міська влада відстоюватиме її збереження в судах. Крім того, робоча група має розробити проект рішення Київради про надання статусу скверу Пейзажній алеї.

«Минулої суботи разом із киянами ми висадили на Пейзажній алеї молоді дерева. І я гарантую, що ця територія розвиватиметься саме як зелена зона, як місце, котре вже полюбилося киянам для відпочинку. Жодних будівельних майданчиків там не буде точно. Я переконаний, що у Міністерстві закордонних справ прекрасно розуміють: забудовувати цю територію не можна ні в якому разі. Думаю, вони пристануть на наші пропозиції щодо альтернативної ділянки. Як що ж ні, то ми боротимемося за Пейзажну алею в судах, і, я переконаний, перемога буде за нами», – сказав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, днями Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адміністративного суду про заборону будівництва на Пейзажній алеї, чим задовольнив бажання МЗС забудувати алею і знищити сквер.