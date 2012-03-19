Печерськ привітав Тамару Крючкову з перемогою у конкурсі "Киянка року" у номінації "активна діячка"
15:00, 19 березня 2012Київ
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Печерський район завжди пишався своїми талановитими мешканцями, які власними досягненнями та вчинками прославляють свій район та столицю нашої держави.
Київ, 19 березня. УНІАН. Печерська районна державна адміністрація привітала Тамару КРЮЧКОВУ з перемогою у міському конкурсі "Киянка року" у номінації "активна діячка".
Про це УНІАН повідомили в Печерській райдержадміністрації.
"Печерський район завжди пишався своїми талановитими мешканцями, які власними досягненнями та вчинками прославляють свій район та столицю нашої держави". - підкреслили в райдержадміністрації.
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ нагородив Т. КРЮЧКОВУ почесною відзнакою за вагомі досягнення й знання своєї справи.
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