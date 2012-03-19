На Подолі медико-санітарний центр Товариства Червоного Хреста кожен день відвідують до 40 мешканців району

Київ, 19 березня. УНІАН. Голова Товариства Червоного Хреста Подільського району Києва Тетяна ГОЄНКО заявляє, що районний медико-санітарний центр кожен день відвідують від 25 до 40 мешканців району.

Про це УНІАН повідомили в Подільській райдержадміністрації.

В центрі працюють маніпуляційний, фізіотерапевтичний кабінет та кабінет долікарського прийому громадян, зал лікувальної фізкультури. За графіком проводяться консультації лікарів: гастроентеролога, травматолога, дерматолога.

"Дуже важливо, що всі послуги, які надаються в медико-соціальному центрі безкоштовні. Адже щоденно відвідувачі центру звертаються з проханням про допомогу різного характеру. Наше завдання всіляко підтримувати вашу роботу, сприяти у вирішенні проблем, що входять до компетенції районної державної адміністрації", - сказав голова Подільської райдержадміністрації столиці Петро МАТВІЄНКО.

Центр, крім медичних послуг, надає й соціальну підтримка. Тут працює "Банк одягу" та "Ремонт одягу", а малозабезпечені громадяни можуть підібрати одяг по сезону або відремонтувати його.

Центр також надає послуги безкоштовного прокату предметів для догляду за тяжкохворими - милиці, ходунки, інвалідні візки тощо.

На випадок надзвичайних ситуацій в приміщенні центру обладнано склад недоторканих засобів, де зарезервовані речі першої необхідності для надання допомоги населенню - ковдри, постільна білизна, миючі засоби, одноразовий посуд тощо.

Звернутися за допомогою чи отримати консультацію можна за адресою: Контрактова площа, 12 (в’їзд з двору – "Будинок дитячої творчості") та за тел. 425-45-17.