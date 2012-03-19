Київ. 19 березня. УНІАН. Існує загроза хімічного отруєння води у Київському водосховищі, пише газета “Сегодня”

«Служба Держрибоохорони зараз цілодобово чергує на місці, де річка Прип`ять впадає в Київське водосховище. Справа в тому, що в Житомирській області в річку Уж один із заводів скинув свої стоки з формальдегідом та іншими хімікатами. Річка загинула повністю, там вимерли навіть жаби. Але проблема в тому, що річка Уж впадає в Прип`ять, а Прип`ять - у Київське водосховище. Через кілька кілометрів знаходиться водозабір, через який в столичні крани потрапляє вода. Тому це дуже серйозне питання. Викиди хімічних речовин сталися 4, 14 і 16 березня », - сказав нам глава асоціації рибалок України Олександр ЧИСТЯКОВ.

У «Київводоканалі», як пише видання, теж занепокоєні ситуацією.

«Ми в курсі цієї ситуації і дуже стурбовані. Наш головний технолог два тижні робить моніторинг. Вода з річки Уж може дійти до Києва приблизно 40 днів. Але ми вже підготувалися: при потребі можуть бути використані додаткові реагенти для очищення води. Але ми не думаємо, що загроза для питної води буде. Добре, що про катастрофу дізналися вчасно », - заспокоїла радник голови правління« Київводоканалу »Вікторія ЯКОВЛЄВА.