Через пожежу загинув чоловік

Київ. 19 березня. УНІАН. Через пожежу, що сталася у квартирі будинку на вул. Олеся Курбаса, 18-Г, загинув її власник.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 16 березня о півночі диспетчер оперативно-координаційного центру столичного управління МНС отримав повідомлення про те, що за зказаною адресою пожежа.

На місце виклику оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Як з ясувалося, займання виникло в одній з квартир на 2 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пожежні відчинили двері за допомогою бензорізу і відразу ж приступили до ліквідації пожежі. Під час гасіння полум’я вогнеборці виявили тіло чоловічої статі без ознак життя.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено віконні рами, особисті речі, закопчені стіни та стеля квартири.

Причина пожежі та збиток з’ясовуються.