При КМДА створять громадську раду із захисту історичної частини міста

Київ. 19 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ ініціює створення спеціальної громадської ради із захисту історичної частини міста.

Як інформує прес-служба КМДА, спілкуючись у суботу із городянами, які долучилися до толоки на Пейзажній алеї , О.ПОПОВ зазначив, що на його переконання, остаточне слово у всіх питаннях розвитку міста має бути саме за киянами.

Таким чином, аби налагодити постійний, а головне, плідний діалог та ефективну взаємодію між владою міста та громадськими ініціативними групами киян, які опікуються збереженням історичної та культурної спадщини столиці – при КМДА створять спеціальну громадську раду. Вона збиратиметься щомісяця, і напрацьовуватиме спільний план дій влади та громадськості із захисту та збереження історичного обличчя Києва.

«Пейзажна алея стане символом перемоги киян над посяганням окремих чиновників і забудовників на природні і культурні цінності Києва», – заявив голова КМДА.

Він подякував людям, які піднялися на захист улюбленого місця відпочинку містян і гостей столиці і додав: «Нам дістався важкий спадок скандальних і незаконних рішень попередників. Швидко вирішити усі проблеми неможливо. Але крок за кроком, разом з громадськістю ми це зробимо».

Перші збори нової ради відбудуться 7 квітня. О.ПОПОВ пообіцяв, що до першого засідання ради, столична влада переконає МЗС відмовитися від будівництва на Пейзажній алеї.

Також столичною адміністрацією планується ухвалити рішення, яке надасть скверу відповідного охоронного статусу.