При КМДА створять громадську раду із захисту історичної частини міста

09:38, 19 березня 2012
Київ
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Перше засідання заплановано на 7 квітня

Київ. 19 березня. УНІАН.  Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ ініціює створення спеціальної громадської ради із захисту історичної частини міста.

Як інформує прес-служба КМДА, спілкуючись у суботу із городянами, які долучилися до толоки на Пейзажній алеї , О.ПОПОВ зазначив, що на його переконання, остаточне слово у всіх питаннях розвитку міста має бути саме за киянами.

Таким чином, аби налагодити постійний, а головне, плідний діалог та ефективну взаємодію між владою міста та громадськими ініціативними групами киян, які опікуються збереженням історичної та культурної спадщини столиці – при КМДА створять спеціальну громадську раду. Вона збиратиметься щомісяця, і напрацьовуватиме спільний план дій влади та громадськості із захисту та збереження історичного обличчя Києва.

«Пейзажна алея стане символом перемоги киян над посяганням окремих чиновників і забудовників на природні і культурні цінності Києва», – заявив голова КМДА.

Він подякував людям, які піднялися на захист улюбленого місця відпочинку містян і гостей столиці і додав: «Нам дістався важкий спадок скандальних і незаконних рішень попередників. Швидко вирішити усі проблеми неможливо. Але крок за кроком, разом з громадськістю ми це зробимо».

Перші збори нової ради відбудуться 7 квітня. О.ПОПОВ пообіцяв, що до першого засідання ради, столична влада переконає МЗС відмовитися від будівництва на Пейзажній алеї.

Також столичною адміністрацією планується ухвалити рішення, яке надасть скверу відповідного охоронного статусу.

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