Затриманий за зберігання наркотиків стрибнув з вікна міліції

Київ. 19 березня. УНІАН. У Києві з метою втечі вистрибнув з вікна Солом’янського райвідділу міліції затриманий.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків ГУМВС України у місті Києві, інцидент стався 17 березня близько 21.30.

Молодий чоловік впав на огорожу, внаслідок чого отримав колото-різану рану грудної клітини і був доставлений до Київської міської клінічної лікарні, де його прооперували.

25-річного киянина було затримано працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків за зберігання амфетамину та поміщено до кімнати доставлених і затриманих Солом`янського райуправління.

"Слідчим стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (зберігання наркотиків). Його було допитано як підозрюваного та обрано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд. Під час готування постанови про притягнення як обвинуваченого та постанови про призначення хімічної експертизи слідчий запропонував затриманому зачекати у коридорі, на що останній погодився та вийшов з кабінету. Згідно з інформацією, знятою з камер відеоспостереження, затриманий відчинив вікно у коридорі другого поверху будівлі і вистрибнув. При цьому він впав на огорожу, яка розташована на відстані 1 м від адмінбудівлі райуправління, спричинивши собі тілесні ушкодження. Після цього, залишивши одяг на огорожі, вийшов з території райуправління", – йдеться у повідомленні.

За попереднім висновком прокуратури Солом`янського району Києва, порушень вимог чинного законодавства у діях працівників міліції не виявлено.

Проте в МВС створено групу, яка за цим фактом проводить службову перевірку.