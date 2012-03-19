Попов висадив разом з киянами дерева на Пейзажній алеї

Київ. 19 березня. УНІАН. Молоді дерева у сквері на Пейзажній алеї стали символом перемоги киян над бездумною забудовою міста. Про це, під час акції із захисту одного з найбільш культових куточків Києва заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ. Кілька десятків саджанців ростимуть тут замість висотки, зводити яку, минулого тижня дозволив суд, але заборонила міська влада.

«Для нас Пейзажна алея – історична цінність. Кияни багато років виборюють її, захищають від забудови. Ми стали на сторону мешканців міста у цій боротьбі і нам вдалося зупинити процес будівництва. Я переконаний, що назавжди. Сьогодні ми зробили дуже важливу справу – довели, що господарем у столиці були, є та будуть виключно кияни. Нехай цей невеликий сквер, який був закладений мешканцями власноруч, буде пам’яткою всім тим, хто виношує плани варварської забудови історичної частини Києва», – зазначив голова КМДА.

Очільник міськадміністрації закликав до участі в акції, ініційованої киянами, представників і виконавчої влади, і депутатського корпусу Київради. Вслід за О.ПОПОВИМ до акції приєдналися представники «Фронту змін», активісти партії «Удар» та інші громадські об’єднання, що протягом останнього часу уважно слідкували за перебігом подій навколо Пейзажної алеї, зазначає прес-служба КМДА.

Аби захистити алею від посягань і в майбутньому, О.ПОПОВ з понеділка має намір продовжити перемовини з представниками МЗС, що претендують на цю ділянку. Їм буде запропонована достойна альтернатива. Голова КМДА впевнений – забудовник відмовиться від ідеї будівництва на Пейзажці.

Голова КМДА також повідомив, що в сквері на улюбленій алеї киян встановлять камери відео-спостереження, аби вчасно відслідковувати та зупиняти будь-які злочинні посягання на цю територію.