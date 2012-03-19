Податківці нагадують: 30 квітня - останній день для декларування доходів за минулий рік
Фахівці ДПІ Солом’янського районі Києва активно працюють над утвердженням основної ідеї звітування громадян перед державою про суми минулорічних статків та своєчасному перерахуванню податків в бюджет.
Київ, 19 березня. УНІАН. Державна податкова інспекція Солом’янського району Києва нагадує мешканцям району, що 30 квітня спливає термін декларування доходів фізичними особами за 2011 рік.
Про це УНІАН повідомили в ДПІ Солом`янського району з посиланням на в. о. заступника начальника районної податкової інспекції Наталію БАЛЯС.
Н. БАЛЯС нагадала, що декларування фізичними особами своїх доходів пов`язано з виконанням платниками податків вимог Податкового кодексу України, відповідно до статті 179 розділу IV якого платник податку зобов`язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).
30 квітня 2012 року - граничний термін подання річних декларацій фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб, у тому числі з метою отримання податкової знижки (податкового кредиту) за наслідками 2011 року.
Подавати декларацію до органу державної податкової служби слід за місцем проживання платника податку.
Фахівці ДПІ у Солом’янському районі м. Києва також активно працюють над утвердженням основної ідеї звітування громадян перед державою про суми минулорічних статків та своєчасному перерахуванню податків в бюджет. Довести до кожного пересічного громадянина норми податкового законодавства та надати допомогу у заповненні декларації про майновий стан і доходи – це на даний час першочергове завдання для всіх податківців.
Н. БАЛЯС також повідомила про переваги переходу на облік до Центрального офісу з обслуговування великих платників податків (за проектом реорганізації моделі податкового супроводження великих платників шляхом створення Центрального офісу з обслуговування великих платників податків). При цьому платники податків відрахування будуть здійснювати, як і раніше, але допомогу в адмініструванні їм буде надавати єдиний офіс (і додатково запровадить для них низку нових ВІП-сервісів)
В. о. заступника начальника районної податкової інспекції нагадала, що продовжує функціонувати сервіс ДПС України "Пульс податкової". Цей сервіс працює за принципом call-back - працівники ДПС України приймають звернення, та потім повідомляють про результати перевірки та вжиті заходи. Лінія працює цілодобово: у робочий час інформацію про корупційні та інші неправомірні дії приймають працівники ДПС, у неробочий час - інтерактивний автовідповідач. Номер "Пульсу податкової": (044) 284-00-07.