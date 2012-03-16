КМДА обіцяє всебічну підтримку багатодітній родині Буртових

Київ. 16 березня. УНІАН. Київська міська держадміністрація заявляє, що стоятиме на захисті багатодітної родини БУРТОВИХ, яку намагаються виселити з спірної квартири.

Як повідомляє прес-служба КМДА, на даний час справа щодо цього помешкання розглядається касаційною інстанцією (Вищим спеціалізованим суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ).

За інформацією начальника Служби у справах дітей Миколи КУЛЕБИ, за експертним висновком, багатодітна мати Алла БУРТОВА належно виконує свої батьківські обов’язки. Саме тому соціальні працівники цієї установи неодноразово направляли листи-клопотання до Солом’янського райсуду на захист прав та інтересів дітей. Крім того, представник органу опіки та піклування брав участь у судових засіданнях усіх інстанцій на боці матері і виступав проти виселення сім’ї.

Також достеменно відомо, що діти з сім’ї БУРТОВИХ навчаються у столичній середній загальноосвітній школі, регулярно відвідують заняття, охайні, доглянуті, позитивно характеризуються. А.БУРТОВА активно співпрацює з класними керівниками, відвідує шкільні заходи та батьківські збори.

“При отриманні повідомлення про призначення справи до розгляду представник органу опіки та піклування і надалі братиме участь у судових засіданнях і захищатиме права та інтереси дітей БУРТОВИХ”, - запевняють в КМДА.

За поясненням М.КУЛЕБИ, органи міської влади не можуть втручатися у судовий процес, навіть коли вчиняються неприпустимі дії з боку виконавчої служби.

“Проте ми будемо активно підтримувати Аллу БУРТОВУ та надавати її сім’ї всебічну підтримку. Уважно слідкуватимемо за ходом судової справи», – зазначив начальника міської Служби у справах дітей.

Довідка УНІАН. Телеканал “Інтер” повідомив, що родина БУРТОВИХ проживає в нині спірній квартирі на просп. Комарова у Солом`янському районі столиці вже близько 10 років. Через певні обставини А.БУРТОВА залишилась без власного помешкання і на умовах того, що доглядатиме за недієздатним власником квартири на просп. Комарова, оселилася в нього. Два роки тому власник помер.Родичів в нього не було, але через деякий час виявилось, що він якимсь чином оформив “дарчу” на квартиру сторонній людині, яка нині вимагає через суди виселити родину БУРТОВИХ.

Сім’я впевнена, що може залишилитись в цій квартирі.

У родині БУРТОВИХ п`ять неповнолітніх дітей і їх старша 19-річна сестра.

13 березня держвиконавці у супроводі представника нового “хазяїна” квартири приїжджали з метою виселити родину. За підтримки адвоката родина поки залишається в помешканні.