Київ проведе Чемпіонат світу з художньої гімнастики на вищому рівні

Київ. 16 березня. УНІАН. Влада Києва запевнила президента Міжнародної федерації гімнастики Бруно ГРАНДІ, що проведе Чемпіонат світу з художньої гімнастики, який має відбутися в столиці України у 2013 р., на найвищому рівні.

Як повідомляє прес-служба Київської міської даржавної адміністрації, про це йшлося сьогодні на зустрічі голови КМДА Олександра ПОПОВА та президента Міжнародної федерації гімнастики. В офіційній зустрічі також взяли участь президент Федерації гімнастики України Ірина ДЕРЮГІНА та інші члени делегації Міжнародної федерації гімнастики.

Візит керівництва Міжнародної федерації відбувся саме у день відкриття Етапу Кубку світу з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної 2012».

«Ми дуже раді, що саме Київ обрано Міжнародною федерацією для проведення Чемпіонату світу з художньої гімнастики у 2013 році», – зазначив голова КМДА. За слвоами О.ПОПОВА, Київ буде надійним партнером і запланований захід відбудеться на найвищому рівні.

У свою чергу Б.ГРАНДІ подякував О.ПОПОВУ за запрошення, відзначив високий професійний рівень українських гімнасток, а також привітав Альбіну ДЕРЮГІНУ з 80-літнім ювілеєм.

Крім того, він звернувся до голови КМДА з проханням створити у столиці спортивний комплекс та школу художньої гімнастики, а також зазначив, що Міжнародна федерація гімнастики буде допомагати у цьому процесі.

Очільник КМДА повідомив, що за попередньою домовленістю Федерації гімнастики України роботу в цьому напрямку вже розпочато і буде успішно виконано.

На завершення зустрічі представникам Міжнародної федерації гімнастики вручили книги про Київ, а також сувеніри з символікою ЄВРО-2012.