В КМДА триває війна з корупцією

Київ. 16 березня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ передав до правоохоронних органів ряд матеріалів щодо зловживань посадовцями КМДА та райдержадміністрацій.

Як повідомляє прес-служба КМДА, матеріали зібрано за результатами роботи Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту міськдержадміністрації, яке здйснило ряд перевірок фінансової діяльності структурних підрозділів, зокрема, в частині державних закупівель та використання бюджетних коштів. За результатами аудиту було виявлено низку зловживань і порушень та попереджено порушення під час опрацювання тендерної документації в сфері закупівель товарів, робіт і послуг.

Так, вартість однакових товарів і послуг у районах Києва різниться у кілька разів. Це стосується, зокрема, закупівлі продуктів харчування для дітей у садочках. Наприклад, в Оболонському районі порушено кримінальну справу за одним із таких фактів. Тому голова КМДА вніс пропозицію притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника голови Оболонської РДА Петра СОВЕНКА за виявлені у його роботі недоліки.

Також, мали місце і порушення в роботі Головного управління охорони здоров’я у частині придбання медикаментів та обладнання, проведення тендерних закупівель. Усі матеріали щодо зловживань та корупції, які було отримано у ході перевірок, О.ПОПОВ передав до правоохоронних органів.

Разом з тим, очільник КМДА доручив провести службові розслідування та притягнути до адміністративної відповідальності причетних до порушень посадових осіб, тих керівників, які допустили подібні зловживання.

«Ми оголосили війну корупції. Це непроста справа, але ми налаштовані рішуче», – заявив голова КМДА.