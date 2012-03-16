У вихідні ремонтуватимуть дорожнє покриття

Київ. 16 березня. УНІАН. Цими вихідними комунальна корпорація “Київавтодор” проводитиме роботи по ремонту дорожнього покриття.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, 17 березня роботи проводитимуть на вулицях: Крейсера «Аврора», Ломоносова, Павлівській, Гоголівській, Васильківській, Мішуги, Ревуцького, Межигірській, Червоногвардійській, Полярній, Луговій, П. Запорожця, В. Сосюри, Сергієнка, М. Грушевського, Басейній, просп. Правди, Свободи, Григоренка, Червонозоряному, Перемоги, на шляхопроводі на вул. Луговій, шляхопроводі на вул. Полярній, Шулявському шляхопроводі, шляхопроводі на вул. Братиславській.

На 18 березня заплановані роботи на вулицях: Вишгородській, Святошинській, Іскрівській, Єреванській, Курській, Мельникова, Промисловій, Карпишева, Вільде,

Вершигори, Микитенка, проспекті Правди, Г. Гонгадзе.

При виконанні робіт рух автотранспорту обмежуватися не буде. Для попередження водіїв у місцях проведення ремонту виставлятиметься причеп безпеки з сигнальним обладнанням.