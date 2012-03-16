Виконання показників бюджету Києва за 2011 рік становить 79,3%

Київ. 16 березня. УНІАН. Рівень виконання затверджених річних показників бюджету м.Києва на 2011 р. становить 79,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі офіційні дані було оприлюднено сьогодні на розширеному засіданні колегії Київської міської державної адміністрації, присвяченому підсумкам соціально-економічного розвитку міста Києва у 2011 році та перспективам на 2012 рік.

За офіційною інформацією заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, часткове невиконання затверджених показників столичного бюджету зумовлене заборгованістю з виплати заробітної плати на приватних підприємствах міста, випадками нелегальної зайнятості та виплатою заробітної плати «в конвертах», зменшенням ставки оподаткування за дивідендами і роялті та рухоме майно (з 15% до 5%), не приведенням у відповідність до норм Податкового кодексу України договорів оренди на землю, ставка за якими менше 3%, у зв’язку з тим, що зміна істотних умов договору може бути здійснена тільки за згодою обох сторін та наявність податкового боргу до бюджету Києва.

Р.КРАМАРЕНКО також повідомив, що у 2011 р. столиця збільшила надходження до Зведеного бюджету України на 31,4% більше, ніж за попередній період. Сума становила 71 млрд. грн. При цьому доходи загального та спеціального фонду бюджету столиці, без урахування субвенцій за 2011 рік, склали 10,7 млрд. грн., що на 9,5% більше, ніж у 2010 році.

При цьому Р.КРАМАРЕНКО відзначив, що Київ тримає першість серед регіонів за ключовими сферами діяльності. «Минулого року системна та ефективна робота як міської, так і районної влади, спрямована на реформування економіки та покращення ситуації за основними напрямками діяльності, забезпечила Києву провідне місце серед регіонів України, як і належить столиці держави. За результатами офіційної рейтингової оцінки діяльності місцевих державних адміністрацій, у 2011 році Київ посів перше місце у таких сферах як інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність, споживчий ринок, населення і ринок праці та житлово-комунальне господарство», – наголосив заступник голови КМДА.