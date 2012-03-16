В Дарницькому районі відсвяткували 12-ту річницю діяльності благодійного фонду "Асперн"

Київ, 16 березня. УНІАН. В Дарницькому районі столиці відсвяткували 12-ту річницю діяльності благодійного фонду "Асперн".

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, на свято завітали Посол Австрійської Республіки в Україні Дитріх ХАЙМ, консул Посольства Королівства Бельгії в Україні Софі ДЕВОГ, заступник голови Дарницької районної держадміністрації Василь ДЗЮБА, а також представники державних і недержавних організацій та бізнесу.

Голова Дарницької райдержадміністрації Сергій ВІТКОВСЬКИЙ високо оцінив роботу благодійного фонду в соціальній сфері. Від його імені президенту фонду "Асперн" Вірі КОШІЛЬ було вручено Подяку голови Дарницької РДА та іменний годинник.

За роки своєї діяльності Благодійний фонд "Асперн" допоміг більш ніж 7 000 дітей та 2 500 сім`ям міста Києва та Київської області. У Фонді організовані такі програми: "Центр соціально психологічної реабілітації дітей", "Соціальний гуртожиток", "Дім на половині дороги", "Центр інтегрованої освіти", "Допомога сім`ям, які опинилися в складних життєвих обставинах", "Волонтери", "Оздоровлення дітей".



Метою діяльності фонду є здійснення матеріальної та фінансової допомоги, а також надання безоплатних послуг тим, хто потребує соціального захисту, особливо дітям.