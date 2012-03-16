У власність місту повернуто 100 га рекреаційних земель

Київ. 16 березня. УНІАН. Господарський суд Києва задовольнив позов міської прокуратури про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 100 га на 23-му км Столичного шосе Голосіївського району у столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Києва, відповідне рішення ухвалено 14 березня.

За рішенням суду, договір, укладений між Київською міською радою та ТОВ "Будінвестгруп" визнано недійсним, а земельну ділянку має бути повернено територіальній громаді міста у зв’язку з порушенням вказаним товариством обов’язків землекористувача та знесенням зелених насаджень.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура міста Києва в жовтні 2011 року порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень службовими особами ТОВ "Будінвестгруп" під час використання земельної ділянки рекреаційного призначення та водного фонду на 23-му кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі столиці.

Прокурорською перевіркою було встановлено, що на замовлення товариства проведено гідротехнічні роботи з планування території, що призвело до самовільного знищення зелених насаджень та родючого шару ґрунту на площі 100 га, чим заподіяно збитки на суму 17 млн. грн.