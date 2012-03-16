У власність місту повернуто 100 га рекреаційних земель
За рішенням суду
Київ. 16 березня. УНІАН. Господарський суд Києва задовольнив позов міської прокуратури про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 100 га на 23-му км Столичного шосе Голосіївського району у столиці.
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Києва, відповідне рішення ухвалено 14 березня.
За рішенням суду, договір, укладений між Київською міською радою та ТОВ "Будінвестгруп" визнано недійсним, а земельну ділянку має бути повернено територіальній громаді міста у зв’язку з порушенням вказаним товариством обов’язків землекористувача та знесенням зелених насаджень.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура міста Києва в жовтні 2011 року порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень службовими особами ТОВ "Будінвестгруп" під час використання земельної ділянки рекреаційного призначення та водного фонду на 23-му кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі столиці.
Прокурорською перевіркою було встановлено, що на замовлення товариства проведено гідротехнічні роботи з планування території, що призвело до самовільного знищення зелених насаджень та родючого шару ґрунту на площі 100 га, чим заподіяно збитки на суму 17 млн. грн.