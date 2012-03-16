Визначення кращого логотипу та стилю Києва трохи відтягнулось

Київ. 16 березня. УНІАН. Для визначення переможця конкурсу на кращий логотип та стиль столиці проведуть додаткову процедуру - опитування киян та гостей міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні одноголосно членами організаційного комітету з проведення конкурсу.

Як повідомила начальник Головного управління внутрішньої політики КМДА Марина ХОНДА, на сьогодні завершено смс-голосування та голосування в інтернеті, у соціальних мережах за кращий варіант логотипу і стилю міста Києва. В результаті визначено трьох лідерів.

В смс-голосуванні та в голосуванні в інтернеті взяли участь загалом 28 тис. 320 осіб (близько 8 тис. – в смс-голосуванні).

М.ХОНДА зазначила, що очікувалась більша кількість учасників, тому пропонується провести додаткову процедуру, яка передбачена регламентом конкурсу, а саме – опитування.

В ході такого дослідження передбачається опитати не менш як 10 тис. киян та гостей міста.

Для проведення опитувань в кожному районі столиці планують розмістити стаціонарні пункти, в яких мешканці столиці зможуть висловити свою думку з приводу 10 варіантів логотипів та стилів, що були відібрані журі конкурсу.

Для опитування передбачається розробити спеціальні анкети, які затвердять через тиждень на наступному засіданні комітету. Тоді ж планується затвердити порядок проведення опитування.

Як зазначила М.ХОНДА, результати цього опитування додадуть до результатів голосування за допомогою смс та в соцмережах і після цього буде підбито підсумки конкурсу й визначено переможця.

За результатами смс- та інтернет-голосувань перше місце посідає проект «Місто, де все починається», який набрав 9 тис. 129 голосів; на другому місці – «Київ – ви повернетесь знов» - 8 тис. 560 голос та на третьому місці - «Київ – мозаїка вражень» - 7 тис. 429 голосів.