Попов привітав працівників ЖКГ з професійним святом

Київ. 16 березня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ привітав з професійним святом працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування Києва.

Текст привітання розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

О.ПОПОВ подякував працівникам за відповідальне ставлення до справи, невтомну працю та відданість професії.

“Я впевнений, разом ми досягнемо нашої спільної мети – Київ стане одним з найпривабливіших міст Європи з найвищими стандартами комфорту, зручності та безпеки. Переконаний – кращому Києву бути!”, - зазначив у своєму вітанні голова КМДА.

Він побажав працівникам сфери і їх родинам міцного здоров`я, добробуту та довголіття.