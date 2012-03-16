23-29 березня кияни зможуть відвідати кінофестиваль Docudays UA

Київ. 16 березня. УНІАН. 23-29 березня у Будинку кіно та кінотеатрі «Кінопанорама» у Києві відбудеться ІХ Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це голова Організаційного комітету фестивалю Світлана СМАЛЬ повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, у ці дні українські глядачі зможуть переглянути документальні фільми про права людини, про боротьбу за ці права і здобутки у ній.

С.СМАЛЬ зауважила, що головною темою цьогорічного фестивалю є запобігання авторитаризму. 27 березня о 14.00 в Будинку кіно відбудеться круглий стіл на тему: “Чи має шанс авторитаризм в Україні”. Під час цього заходу представники правозахисних організацій, журналісти, громадські діячі обговорять

кроки громадянського суспільства, аби убезпечити країну від запровадження антидемократичного режиму.

Також під час фестивалю триватиме акція “Напиши побажання Омбудсману”. Як зазначили організатори, кожен зможе написати свої поради та настанови Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, а Українська Гельсінська спілка з прав людини зобов’язується передати всі послання безпосередньо йому в руки. Протягом року буде проведено моніторинг, який визначить, чи дослухався Омбудсман побажань українців.

PR-директор фестивалю Дар`я АВЕРЧЕНКО повідомила, що цього року в рамках фестивалю будуть представлені понад 70 документальних стрічок. Конкурсна програма фестивалю містить три номінації: DOCU/Життя (у цьому конкурсі представлені повнометражні документальні стрічки, виконані в жанрі креативної документалістики, в яких правозахисні проблеми розкриваються за допомогою виразних художніх засобів); DOCU/Право (у цьому конкурсі представлені повнометражні документальні стрічки, в яких особлива увага приділяється розкриттю проблем у сфері прав людини, приверненню уваги до цих проблем та боротьбі за фундаментальні права і свободи); DOCU/Коротко (у цьому конкурсі представлені документальні стрічки, тривалість яких не перевищує 45 хв.).

У позаконкурсній програмі фестивалю будуть представлені фільми українських документалістів; найкращі фільми міжнародних фестивалів документального кіно про права людини; креативна документалістика; ретроспективи фільмів славетних кінодокументалістів; міжнародна Майстерня документального кіно; спеціальні події.

Вхід на події в рамках фестивалю, що відбудуться в Будинку кіно, безкоштовний.