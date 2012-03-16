Засуджено співробітника СІЗО за розповсюдження наркотиків

Київ. 16 березня. УНІАН. Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок стосовно колишнього працівника Київського СІЗО за розповсюдження наркотичних речовин на території слідчого ізолятора.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Колишній молодший інспектор ІІ категорії відділу режиму та охорони Лук’янівського СІЗО за грошову винагороду доставляв ув`язненим наркотичні засоби (метадон). Його було затримано під час чергової спроби пронести на територію слідчого ізолятора наркотики, які він заховав в особистих речах.

Інспектора слідчого ізолятора визнано винним та засуджено до 5 років позбавлення волі.

У прес-службі також додали, що в минулому році прокуратура Шевченківського району столиці порушила та направила до суду 5 кримінальних справ стосовно працівників Київського слідчого ізолятора, викритих у розповсюдженні наркотичних речовин серед ув’язнених.