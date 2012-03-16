Окремі автосмуги громадського транспорту вводитимуть поетапно

Київ. 16 березня. УНІАН. В Києві до 1 червня ц.р. планується на окремих вулицях запровадити автосмуги виключно для громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ.

Він дав сьогодні доручення начальнику Головного управління транспорту та зв’язку Євгену ВОДОВОЗОВУ за тиждень представити план поетапного запровадження таких смуг на вулицях столиці.

“На наступному тижні разом з керівництвом ДАІ міста внесіть пропозиції, де ми до 1 червня зробимо смуги громадського транспорту. Хотів би, щоб ви дали пропозиції на найближчий час і безумовно, на більш довгостроковий термін”, - звернувся О.ПОПОВ до Є.ВОДОВОЗОВА під час розширеного засідання колегії КМДА, що відбулося сьогодні вранці.

Як зазначив керівник КМДА, на його думку, в першу чергу, смуги необхідно вводити у центрі столиці.

“Треба прибрати парковку авто в тих місцях, де ми хотіли би мати швидкий проїзд громадського транспорту. І я до 1 квітня отримаю пропозиції від управління і ДАІ, де ми це зможемо зробити найближчим часом. У нас буде певна поетапність. Я не думаю, що ми широкомасштабно одразу будемо вводити ці смуги. Просто є моменти, де ми не готові. Але є, де вже ми повинні це випробувати”, - сказав О.ПОПОВ журналістам.

На його думку, це точно може бути на просп. Лесі Українки, просп. Бажана, тобто на тих вулицях, де вже проведена реконструкція, де є умови для реалізації такого проекту.

“Якщо, наприклад, на просп. Л.Українки прибрати паркування авто, які паркуються, під’їжджаючи до тих же об’єктів торгівлі – це вже як раз та смуга, яку можна використати для громадського транспорту”, - сказав голова КМДА.

Також на його думку, на момент введення окремих смуг громадського транспорту необхідно забезпечити законодавчо дозвіл на евакуацію припаркованих з порушеннями авто. З законодавчою ініціативою КМДА вже звернулось до Кабміну та Міністерства інфраструктури.

“Це обов’язкова умова, без якої ми не наведемо порядок в частині паркування. Я думаю, що ми отримаємо рішення Верховної Ради, бо саме законом заборонено нам використання евакуаторів. Вони можуть з’явитися одночасно зі смугами, нам дуже потрібно, щоб так було”, - сказав О.ПОПОВ.