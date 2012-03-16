За рівнем якості життя Санкт-Петербург та Москва програли Києву

Київ. 16 березня. УНІАН. Відповідно до рейтингування регіонів за якістю життя, проведеного однією з авторитетних аналітичних компаній – Міжнародним центром перспективних досліджень, у 2011 році Київ утримував абсолютне лідерство. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО під час Колегії КМДА.

За його словами, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, столиця посіла перше місце за рівнем добробуту. У цій категорії оцінювався рівень економічного розвитку регіону та доходів населення – валовий регіональний продукт на душу населення, рівень інтернетизації, економічної активності населення, енергетична ефективність, які є найвищими серед регіонів.

«Як і належить столиці, Київ перебуває також на перших місцях за рівнем освіти та охорони здоров’я. У місті створено найкращі умови для здобуття освіти та отримання медичної допомоги. Це підтверджується високими результатами зовнішнього тестування, великою долею робочої сили з вищою освітою, найвищою в державі середньою тривалістю життя тощо», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Також Київ потрапив у перелік міст із відносно сприятливою екологічною ситуацією, посівши 18 місце.

Найбільшою проблемою Києва є транспорт, який здійснює викиди шкідливих речовин у повітря у 8 разів більше, ніж столичні підприємства. Високі показники забруднення повітря зафіксовано в районах, де пролягають завантажені траси або дорожні розв’язки.

Р.КРАМАРЕНКО наголосив, що рівнятися Київ має не на інші регіони, а на сусідні столиці: Прагу, Будапешт, Варшаву.

Так, провідною консалтинговою компанією Mercer проведено комплексну оцінку якості життя 201 міста світу у 2011 році. Згідно з цим рейтингом, Київ посідає 161 місце. При цьому Прага займає 69 позицію і є кращим серед східноєвропейських міст, Будапешт посідає 73 місце, а Варшава – 84 сходинку. Санкт-Петербург і Москва знаходяться на 164 та 169 місцях відповідно.

«Моніторинг міжнародного рейтингу Києва стане основною для оцінки ефективності роботи структурних підрозділів адміністрації у відповідних напрямках. Усі структури міської влади мають працювати на розвиток столиці, постійно підвищуючи свою ефективність», – сказав Р.КРАМАРЕНКО.