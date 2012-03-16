Київ цього місяця погасить 15 млн. грн. боргу перед ПЗЗ

Київ. 16 березня. УНІАН. Київ цього місяця погасить значну частину – 15 млн. грн - боргу перед Південно-Західною залізницею (ПЗЗ) за обслуговування міської електрички.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що на сьогодні на маршруті міської електрички працюють всі електропоїзди.

“У нас один електропоїзд був на профілактичному ремонті. Він сьогодні уже працює. Ми вчора вже прийняли рішення, згідно з яким ми фінансуємо приблизно 14 млн. грн., і вже перерахували 1 млн. Тобто в нас у цьому місяці приблизно 15 млн. взаєморозрахунків. В принципі, ми маємо повне порозуміння по цих питаннях”, - повідомив голова КМДА.

Стосовно решти боргу, то, за словами О.ПОПОВА, над цим питання міська влада працюватиме надалі.

Як повідомяв УНІАН, 10 лютого ц.р. Південно-Західна залізниця поінформувала, що КП «Київпастранс» за 2011 рік заборгувало їй 29 млн. грн. за обслуговування міської електрички.

Борг «Київпастранс» за січень 2012 року за експлуатацію й проведення технічного обслуговування ремонту рухомого складу міської електрички становив близько 5 млн. грн.

22 лютого ц.р голова КМДА О.ПОПОВ в ефірі телеканалу “Київ” пообіцяв, що столиця погасить існуючий борг перед Південно-Західною залізницею за обслуговування рухомого складу міської електрички найближчим часом.

6 березня він поінформував, що Київрада 15 березня має прийняти рішення про погашення частини боргу міста перед ПЗЗ.

Голова КМДА запевнив, що електричка й надалі працюватиме для киян.

Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) спільно з комунальним підприємством «Київпастранс». З січня по вересень 2011 року працювали дві станції міської електрички - «Київ-Петрівка» і «Троєщина». У жовтні 2011 року було відкрито ще 12 станцій міської електрички.

Із січня 2012 року пересувний склад міської електрички в кількості 10 електропоїздів передано на баланс КП «Київпастранс». «Київпастранс» несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідає за належний стан залізничної інфраструктури - шляхового господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.