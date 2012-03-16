У Шевченківському районі вшанували пам'ять угорського поета Шандора Петефі
14:20, 16 березня 2012Київ
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Ця подія стала багаторічною традицією, під час якої угорці, що проживають у Києві, відзначають річницю революції та Національно-визвольної війни угорців 15 березня 1848-го року.
Київ, 16 березня. УНІАН. В Шевченківському районі, в парку на вул. Воровського, кияни вшанували пам`ять угорського поета, публіциста та революційного діяча Шандора Петефі.
Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, церемонію організували Посольство Угорщини в Україні та Київське товариство угорців.
Учасники церемонії поклали вінки до пам`ятника Шандору Петефі.
Ця подія стала багаторічною традицією, під час якої угорці, що проживають у Києві, відзначають річницю революції та Національно-визвольної війни угорців 15 березня 1848-го року.
Цей день водночас є і офіційним національним святом Угорщини.
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