У Шевченківському районі вшанували пам'ять угорського поета Шандора Петефі

Київ, 16 березня. УНІАН. В Шевченківському районі, в парку на вул. Воровського, кияни вшанували пам`ять угорського поета, публіциста та революційного діяча Шандора Петефі.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, церемонію організували Посольство Угорщини в Україні та Київське товариство угорців.

Учасники церемонії поклали вінки до пам`ятника Шандору Петефі.

Ця подія стала багаторічною традицією, під час якої угорці, що проживають у Києві, відзначають річницю революції та Національно-визвольної війни угорців 15 березня 1848-го року.

Цей день водночас є і офіційним національним святом Угорщини.