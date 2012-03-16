У Київській міській клінічній лікарні №9 пройде "Глаукомний день"

Київ, 16 березня. УНІАН. На базі Київської міської клінічної лікарні №9 (вул. Ризька, 1, поверх 6) 17 березня з 9.00 до 16.00 буде проводитися День відкритих дверей "Глаукомний день".

Про це УНІАН повідомили в Солом`янській райдержадміністрації.

Під час даного заходу всі бажаючі мають змогу отримати безкоштовну консультацію, яка буде надаватися співробітниками кафедри офтальмології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та лікарями офтальмологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №9.