Попов звільняє чиновників на прохання киян

Ставлення українців до чиновницького апарату залишається негативним протягом вже багатьох років. Про це говорять результати соціологічних досліджень, що проводилися з 2000 року різними організаціями і з різних приводів. Згідно з цими дослідженнями, більшість з нас ототожнюють поняття "чиновницький апарат" і "корупція", визнаючи корупцію "звичайним явищем" в органах влади (82%). А найдієвішим методом боротьби з нею вважають звільнення бюрократів.

Причому прихильників стовідсоткової зміни чиновницького апарату в Києві небагато. Навпаки, як показало недавнє опитування Центру Разумкова, близько 40% українців вважають, що це не змінить ситуацію, а ще близько 9% вважають, що тотальна заміна "старих" чиновників на "нових" змінить ситуацію в країні на гірше. Чого найбільше хочуть українці – так це щоб чиновників звільняли за погану роботу. За тяганину, хабарництво, халатність і тому подібні гріхи. Так, згідно з недавнім опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи", близько 60% наших співгромадян вважають, що звільнення чиновників, які проштрафилися, без права займати посади в органах влади – дієвий метод боротьби з корупцією.

Разом з тим, протягом останніх 10 років штат міських і районних чиновників зростав як на дріжджах. Якщо в 2002 році штат Київської міської держадміністрації нараховував 1495 осіб, з яких 250 посідали керівні посади (апарат КМДА), то до 2009 року він практично подвоївся до 2460 осіб, з яких 346 були керівниками.

Зростали і витрати на чиновників, причому в геометричній прогресії. Якщо чисельність чиновників подвоїлася, то сума витрат на них почетверилась. У бюджеті 2003 року на "державне управління" було передбачено трохи більше 53 млн. грн., а в міськбюджеті-2009 – 269 млн. 673 тис. грн.

Небезпечна традиція припинилася з приходом у КМДА команди Олександра Попова. Невідомо, чи був він знайомий з результатами соціологічних опитувань киян стосовно чиновників. Але саме з появою "нової мітли" співробітники мерії цілком відчули справжнє значення гарного слова "оптимізація", яке до того часу вживали лише стосовно шкіл, лікарень та інших соціальних установ. "Оптимізованими", тобто звільненими за скороченням, виявилися близько 20% співробітників КМДА. Кандидатури на звільнення, як тоді говорили чиновники, підбиралися за результатами роботи кожного. У мерії залишилося "лише" 2020 осіб.

Зараз Олександр Попов проанонсував другий етап "оптимізації" КМДА, в ході якого мають скоротити понад 200 осіб, залишаться всього 1818 співробітників. Причому якщо на першому етапі "летіли голови" рядових співробітників, то тепер – керівників підрозділів, їхніх заступників і начальників відділів, тобто керівного складу.

На прес-конференції Олександр Попов відмовився називати імена кандидатів "на виліт". І, за даними наших джерел у мерії, на те є об`єктивні причини. Одними з визначальних критеріїв для складання списку на звільнення повинні стати ефективність і якість роботи того чи іншого працівника. Однак оцінювати їх будуть не тільки внутрішній аудит, а й... всі кияни. За інформацією нашого джерела, керівництво КМДА вже запросило з Call-центру статистику скарг киян на всіх співробітників. Складання списку "кандидатів на виліт" розпочнеться після аналізу отриманих даних.



Результат першого етапу реформування КМДА, який був проведений в 2010 році за заявою Олександра Попова, вже дав відчутні результати. "Коли я прийшов в КМДА, ми мали дуже слабку модель управління містом, – розповідав він на прес-конференції. – Райони працювали самі по собі, КМДА – сама по собі. А сьогодні у нас навіть з`явилася конкуренція між районами і КМДА".

"Але наші цілі вимагають подальших змін, створення сучасної системи управління містом", – так обґрунтував голова КМДА продовження "оптимізації".

На думку Олександра Попова, сучасна система управління містом має бути електронною й автоматичною. "Електронний уряд" уже розробляється, запуск системи заплановано на 2013 рік. Тоді ж пройде третій етап скорочення штату КМДА. За словами голови КМДА, заключний. Скільки людей залишаться в мерії, поки не повідомляється. Але ті, що залишаться, будуть найкращими. Ще б пак! Адже вони тричі пройшли "відсів", в тому числі "народний".

"Побічним ефектом" скорочення штату КМДА виявиться економія бюджетних коштів на утримання органів влади. Цього року на неї розраховувати ще рано, вважає Олександр Попов, оскільки багато піде на виплату "вихідної допомоги" звільненим. А ось у подальшому на утримання чиновників можна буде закласти на 15 млн. грн. менше. Крім економії фонду заробітної плати планується скоротити також витрати на транспорт. Причому одразу на третину, оскільки скорочують керівництво, яке в основному і користується державними автомобілями. Та й тих, що залишаться, голова КМДА погрожує пересадити на автобуси. Цю ідею він висловлював вже не один раз. Вперше натякнув на презентації нових автобусів і тролейбусів, і ось тепер розвинув на прес-конференції.

Наскільки в цілому скоротяться бюджетні витрати на утримання чиновницького апарату, з`ясується лише в кінці року. Але бальзам на душу киян голова КМДА вилив уже сьогодні, пообіцявши звільнити найменш поганих чиновників вищої та середньої ланки, а тих, що залишаться, зрівняти в умовах (принаймні, щодо пересування містом) з іншими киянами.

Дарина Миколайчук