Неподалік Золотих Воріт можуть звести офісний центр

Київ. 16 березня. УНІАН. На розі вулиць Володимирської та Прорізної можуть звести офісно-торговельний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії Київради в четвер було прийнято рішення (66 голосів «за») про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Златовлад» по вул. Володимирській, 43, літ. В, вул. Прорізній,25-а, вул. Прорізній, 25-б для реконструкції нежитлових будівель під офісний центр з магазинами, рестораном та підземною автостоянкою, їх подальшої експлуатації та обслуговування.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га з передачею її в оренду на 5 років для здійснення відповідних робіт з реконструкції споруд.

В рішення зазначається, що ділянка забудована будинками загальною площею 1 тис. 600 кв. м., які належать ТОВ «Златовлад» шляхом викупу приміщень. Орієнтовна площа забудови ділянки 450 кв.м.