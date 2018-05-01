Оренда житла до Євро-2012: ціни подвояться...

До головної футбольної події європейського масштабу залишилося три місяці, а міжнародні експерти, стурбовані іміджем України, вже б`ють на сполох через захмарні ціни на проживання у наших готелях і закликають до здорового глузду готельєрів. Зокрема, своє невдоволення ситуацією днями висловив операційний директор УЄФА Events S.A. Мартін Каллен, а місяцем раніше – польський міністр спорту і туризму Йоанна Муха, за даними якої в РП винайняти номер можна буде у 5 разів дешевше, ніж в Україні (ніч у польських 4- і 5-зіркових готелях в середньому коштує 200-250 євро, а до 3 зірок – від 50 до 80 євро).

Учасники українського ринку оцінюють можливе підвищення вартості розміщення в різних сегментах у середньому в 2-3 рази. Хоча, судячи з даних популярних міжнародних сайтів бронювання, проживання у період Євро-2012 в Україні може обійтися вболівальникам до 10 разів дорожче.

За різними оцінками, у червні-липні ц.р. Україна сподівається прийняти від 0,8 до 1,6 млн. туристів, чимала частина коштів яких піде саме на проживанння. Проте, знаючи практичність європейців, власники готелів розраховують, що максимальний попит буде на бюджетні варіанти розміщення.

Готелі

Цільові групи УЄФА зарезервували у містах, що приймають чемпіонат, 60-80% номерів у готелях 5, 4 і 3 зірок. Незважаючи на те, що частина місць, що залишилися, по ідеї, повинна бути виставлена на продаж, уже зараз на популярних міжнародних сайтах бронювання майже неможливо знайти готель високого класу, де пропонуються номери на червень. Складається враження, що «залишок» після квоти УЄФА або вже викуплено, або готельєри ще не визначилися з його остаточною вартістю.

Виконавчий директор асоціації «Зіркових готелів» Дмитро Прохоров вважає, що номери з актуальними цінами з`являться на сайтах бронювання 10-15 березня, коли УЄФА «відпустить підписану квоту». За його прогнозами, заповнювананість київських готелів під час чемпіонату зросте з нинішніх 35-70% до 90%.

«Як показує європейська практика, для таких заходів цілком нормальним вважається збільшення вартості номера від півтора до трьох разів. Причому чим ближче до дати проведення, тим дорожчий номер», - відзначив Прохоров, додавши, що чекає підвищення вартості номерів в Україні у таких самих межах.

На його думку, якщо навіть окремі генеральні менеджери готелів і хочуть у декілька разів збільшити вартість номерного фонду, щоб досягти певних планових показників, власники бізнесу тверезо оцінюють ситуацію і вважають, що цього робити не варто. Прохоров прогнозує, що вартість 4-5-зіркових готелів може зрости трохи менше, ніж 3-зіркових, тому що ціна перших і так достатньо висока.

Президент компанії VS Energy International Ukraine, керівної компанії ТОВ «Прем`єр Інтернешнл» (готельні мережі «Прем`єр Готелі» і «Акорд Готелі»), Михайло Спектор також вважає нормальною практикою підвищення вартості проживання «у період підвищеного попиту».

«Безумовно, не в чотири рази, як це зробили деякі українські засоби розміщення, а в 1,5-2 рази. Таку картину ми спостерігали і під час чемпіонатів у Європі та Африці, а також в містах, що приймали Олімпіаду в різні роки», - додав він.

На думку Спектора, підвищення цін на проживання спостерігатиметься у тих категоріях готелів, у яких місто відчуває найбільший дефіцит. «Ми на період проведення Євро-2012 підняли тарифи на 10-15% залежно від регіону і категорії готелю», - сказав він. До того ж, досвід проведення «Євробачення» в Україні показав, що багатократне завищення цін на номери призвело до їх незатребуваності, наголосив Спектор.

За даними консалтингової компанії UTG, на кінець 2011 року вартість стандартного двомісного номера «від стійки» в бюджетних готелях Києва становила від 64 дол. на добу до 550 дол. в luxury готелях. Минулого року доларові ціни зросли на 9,39%.

Втім, найбільші апетити демонструють власники столичних комплексів апартаментів, які роздули ціни в 10,5 раза. Наприклад, студіо на двох у київському "гест хаусі" у квітні обійшлося б у 98 дол., а в червні - вже у 1020 дол. за добу.

Гуртожитки

Зважаючи на те, що бюджетних готелів бракує як у столиці, так і в інших містах-учасниках Євро-2012, гуртожитки відчутно поповнять пропозицію для невибагливих туристів. Тим більше, що для проживання вболівальників пропонується цілий арсенал таких розміщень.

Віце-президент Всеукраїнської асоціації мешканців гуртожитків України Олена Билінська оцінює середню вартість проживання у київських гуртожитках у 19 євро на добу за ліжко-місце. При цьому на численних сайтах-посередниках ціна вже доходить до 90 євро за ніч.

«Купити тримісну кімнату по 20 дол. з людини – цілком реально. Ті ціни, які зараз накручено, знижуватимуться однозначно, якщо місця не скуплять», - вважає директор з адміністративних питань Всеукраїнської молодіжної хостел-асоціації Антон Матіяш.

На думку Билінської, під час проведення футбольного чемпіонату активно пропонувати місця будуть і гуртожитки, що входять до статутного капіталу компаній.

Серед інших демократичних варіантів розміщення - санаторії і кемпінги. Обіцяють, що проживання на Євро-2012 у наметі під Києвом обійдеться у 15 євро за ніч.

«У нас є колосальний резерв – Збройні сили України. На їхніх складах зберігається гігантська кількість цілком комфортабельних наметів. Є такі площі у Києві, як аеродром «Чайка», - запропонував ще один варіант розміщення Прохоров.

Квартири

Ринок добової оренди квартир відреагував на очікуване спортивне дійство підвищенням вартості проживання у містах, що приймають Євро, у 2-10 разів.

«У містах коефіцієнт підвищення вартості квартир коливається від двох до десяти. Найдорожчі квартири у даний момент у Донецьку, далі йде Львів з великим розгоном, там коефіцієнт становить 5-6, потім іде Київ і Харків з коефіцієнтом 4», - розповіла співробітниця порталу doba.ua, що спеціалізується на добовій оренді квартир в Україні.

При цьому вона відзначила, що вдвічі підвищують вартість житла на проживання власники квартир, які бажають здати їх не менш ніж на тиждень. Фахівці порталу вже відзначають деякий інтерес до бронювання квартир на період чемпіонату. Втім, актуальні на сьогодні ціни оренди квартир виявилися багатьом не по кишені, тому не виключено, що цей сегмент ринку відреагує на це деяким зниженням вартості.

За даними doba.ua, на час проведення чемпіонату вартість добової оренди 2-кімнатної квартири на 4 місця у Києві становитиме близько 300-500 дол., у Донецьку - 500-600 дол., у Львові - 300-400 дол., у Харкові - 400-500 дол.

Тим часом, на думку Прохорова, власникам квартир не варто спокушатися великими вигодами від чемпіонату, оскільки посольства країн, присутніх в Україні, на своїх сайтах попереджають співгромадян про те, що «поселятися у квартирах... небезпечно, негігієнічно і немає гарантій повернення коштів».

«Є власники квартир з апетитами, які виставляють по 20-30 тис. грн. за три дні. Але треба розуміти, що ніхто її не купить за такі гроші. А якщо й куплять, то не залишать від цієї квартири нічого. За такі гроші вони хочуть отримати якийсь результат – хоч би повибивати вікна і поламати меблі», - з усмішкою зауважує Матіяш.

Хостели

Вартість проживання у демократичних хостелах також може зрости у 2-3 рази в порівнянні з зимовими цінами, а якщо порівнювати з «високим сезоном», то вдвічі, вважає директор з адміністративних питань Всеукраїнської молодіжної хостел-асоціації.

«Через те, що хостели містяться на винайнятих квартирах або винайнятих об`єктах, власники цих об`єктів на час Євро-2012 теж підвищують орендну плату, як мінімум удвічі. Вартість хостелів зросте орієнтовно у 2-3 рази у порівнянні з сьогоднішнім днем... Тому виникає ажіотаж, що у нас ціни неспівмірні з європейськими. Вони достатньо співмірні, тому що це – «високий сезон», - пояснив Матіяш.

Він упевнений, що якщо навіть ціни будуть дуже завищені, такі хостели не матимуть попиту і під час чемпіонату ціни опустяться на порядок нижче. За даними Матіяша, зараз вартість ліжко-місця у хостелах в середньому становить 15-35 євро за добу. На сайтах бронювання ціна за ліжко у 12-місному номері київського хостела у червні досягає 200 дол.

Представник асоціації наголосив, що більшою мірою зростання цін на проживання у хостелах може торкнутися туристично орієнтованих Києва і Львова. При цьому в Харкові невелика кількість хостелів, а в Донецьку їх майже немає.

Водночас в асоціації відзначають небувале збільшення кількості охочих відкрити хостели у розрахунку заробити на Євро-2012. «Це зараз набуває масового характеру. Щодня приймаємо по 5-6 дзвінків», - відзначив Матіяш.

На сьогодні у Києві налічується 15-20 хостелів на 500 ліжко-місць, а до Євро-2012 їх кількість може зрости до 1,5-2 тисяч. Правда, уточнив Матіяш, ніхто не розуміє того, що вболівальники проведуть в Україні не місяць, а від кількох днів до тижня. І велике питання, чи буде така кількість місць затребувана після чемпіонату?..

Тетяна Акімова (УНІАН)