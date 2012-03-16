Встановлено статутний капітал КП «Фармація» в розмірі 2 млн. грн.

Київ. 16 березня. УНІАН. Київрада встановила статутний капітал КП «Фармація» в розмірі 2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради в четвер, враховуючи звернення комунального підприємства від 10 листопада 2011 р.

В ньому зазначено, що вказаний статутний капітал було сформовано за рахунок грошового внеску власника у розмірі 2 млн. грн.

Згідно з оприлюдненим поясненням , внесок до статутного капіталу КП «Фармація» було сплачено у 2002 р. Головним управлінням з питань майна КМДА на підставі платіжного доручення №55 згідно з розпорядженням КМДА від 27.02.2002 р. за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2002 р., шляхом поповнення статутного фонду аптечного об’єднання «Фармація» в розмірі 2 млн. грн. При цьому правонаступником аптечного об’єднання «Фармація» відповідно до рішення Київради від 24 квітня 2003 р. «Про реорганізацію аптечного об’єднання «Фармація» в КП «Фармація». Згідно з цим прийнято рішення про встановлення статутного капіталу комунального підприємства в розмірі 2 млн. грн..

Рішення прийнято враховуючи звернення КП «Фармація» від 10 листопада 2011 р.