Святошинський дитячий ансамбль "Забава" виступить з сольним концертом в Єрусалимі

Київ, 16 березня. УНІАН. Зразковий дитячий вокально-естрадний ансамбль "Забава" ЦК "Святошин" (художній керівник - Дар’я КИРИЧЕНКО) виступить з сольним концертом в Єрусалимі.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, напередодні поїздки колектив зустрівся з секретарем Предстоятеля УПЦ архієпископом Олександром.

Під час зустрічі в Успенській Києво-Печерській Лаврі гості подарували владиці малюнки, зроблені власноруч, а також виступили з прем’єрою авторської пісні композитора Лесі ГОРОВОЇ "Відчинилося життя".

"Архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр благословив наш колектив на поїздку із сольною програмою в Єрусалим, куди ми відправимось 24 березня. На згадку про зустріч кожному учаснику владика вручив примірник Закону Божого. Ми ж запросили владику Олександра на наш Весняний сольний концерт, присвячений жінці-матері, який відбудеться 20 березня о 18.00 в Центрі культури "Святошин", що на проспекті Перемоги, 112", - сказала художній керівник ансамблю Дар’я КИРИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Дитячий вокально-естрадний ансамбль "Забава" - лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, постійний учасник концертних програм в Галереї "Соборній" Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового УПЦ, що будується.

Вокальний ансамбль "Забава" став також лауреатом першого всеукраїнського конкурсу-фестивалю парафіяльних колективів "Пентікостія", який пройшов у червні минулого року з благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Володимира.

Ансамбль було створено в березні 2006 року двома студентками НМАУ ім. П.І. Чайковського (диригентсько-хорового та фортепіанного відділу) на базі дитячого Центру творчості "МРІЯ" у Святошинському районі міста Києва.