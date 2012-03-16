Відновить роботу дитсадок №216 на вул. Попудренка

Київ. 16 березня. УНІАН. Відновить роботу дошкільний навчальний заклад №216 на вул. Попудренка, 16-А.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради в четвер. За нього проголосували 89 з 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Своїм рішенням депутати задовольнили протест заступника прокурора Києва від 20 червня 2011 р. на попереднє рішення міської ради столиці від 23 грудня 2004 р. «Про виключення дошкільного навчального закладу №216 на вулиці Попудренка, 16-А з мережі дошкільних навчальних закладів». Київрада скасувала зазначене рішення, прийняте в 2004 р.

«Сьогодні і міська влада, і влада країни наголошують на збереженні і розширенні мережі дитячих навчальних закладів. І ви знаєте, що в Києві не вистачає дитячих садочків. Тому Головне управління власності КМДА , а також профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення на задоволення протесту прокуратури. Я сподіваюсь, що ми знайдемо кошти в бюджеті, або залучимо інвесторів і відновимо роботу цього дитячого садочка, таким чином надамо можливість району отримати додаткові місця у садочку», - прокоментувала ситуацію заступник Київського міського голови-секретар Київради Галина ГЕРЕГА на брифінгу.