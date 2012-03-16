У семи містах України стартує фестиваль ірландського кіно

Київ. 16 березня. УНІАН. У семи українських містах стартує фестиваль Jameson Irishfest, присвячений ірландському кіно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив генеральний директор МКФ «Молодість» Андрій ХАЛПАХЧІ. За його словами, ірландське кіно може по-справжньому зацікавити українського глядача:

«На жаль чи на щастя, ірландський віскі ми знаємо краще, ніж ірландське кіно. Але майже кожен рік в програмі кінофестивалю «Молодість» ми показуємо хоча б один ірландський фільм», - зазначив А.ХАЛПАХЧІ і додав: «Насправді, ірландське кіно відоме і вам - сьогодні у Голлівуді воно представлено акторами Пітером О`ТУЛОМ, Коліном ФАРРЕЛЛОМ, Ліамом НІССЕНОМ і багатьма іншими».

У рамках фестивалю покажуть сім нових ірландських фільмів різних жанрів - від комедії до трилера. За словами оператора фільму-відкриття Jameson Irishfest «Злітна смуга» Пі Джей ДІЛЛОНА, самі ірландці надають перевагу комедіям:

«Найуспішніші фільми в Ірландії - це комедії, але ірландське кіно представляє всі сучасні теми і жанри. В середньому в Ірландії знімають 20 повнометражних фільмів на рік, створених поза ко-продукції, - пояснив Пі Джей ДІЛЛОН. - Звичайно, ще більше фільмів в Ірландії знімається для Голлівуду, Британії, Франції, і вони на рівні з національними картинами можуть отримати підтримку від Ірландської держави: хай то фільм, знятий на ірландських локаціях, або ж фільм, у якому ірландський контент».

Крім основної програми, в рамках фестивалю також буде продемонстрована програма короткометражних фільмів Shoot`n`Play - фільми, зняті молодими українськими режисерами за вісім днів до старту Jameson Irishfest, головною темою яких є зелений трилисник. Кращу короткометражку обере режисер-документаліст Падді О`КОННОР. Переможець буде автоматично зарахований до програми наступного Galway Film Festival.

Фестиваль ірландського кіно Jameson Irishfest проходить з 15 по 21 березня в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Вінниці, Донецьку та Дніпропетровську.