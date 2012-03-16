Історик Толочко презентував свою нову книгу

Київ. 16 березня. УНІАН. У Києві презентували нову книгу історика Петра ТОЛОЧКА.

Під час “круглого столу” в УНІАН виконавчий директор видавничого дому «АДЕФ-Україна» Алла ІСТОМІНА розповіла, що праця П.ТОЛОЧКА “Украина в оранжевом интерьере" є вже третьою книгою цього автора, яка вийшла в їхньому видавництві.

Сам П.ТОЛОЧКО визнав, що його твір є контроверсійним, і тому подякував “АДЕФ-Україна”, що вони не побоялися його надрукувати.

Історик сказав, що книга складається з двох тематичних блоків. У першому з них, за словами автора, він виклав своє “ставлення до історії України”, а другий містить його міркування з різних політичних проблем.

П.ТОЛОЧКО поскаржився, що сьогодні історія подається у такий спосіб, що “зрештою історії не стає”. За його словами, нові історики поділили історію України на “нашу” і “не нашу”. “Це неконструктивний підхід, який не дозволяє бачити себе в минулому”, – заявив автор. Він додав, що таке бачення може викликати в українців “комплекс ущербності” і тоді вони в майбутньому навряд чи зможуть позбутися відчуття “скривдженості”, яке їх переслідує з минулих часів.