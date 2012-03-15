Гімназія №19 "Межигірська" отримала 0,62 га на Подолі

Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада надала у постійне користування загальноосвітньому навчальному закладу «Гімназія №19 «Межигірська» для реконструкції та експлуатації будівель цього закладу на вулиці Межигірський, 16 у Подільському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосували 95 із 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Передано земельну ділянку площею 0,62 га. Ділянка на цей час забудована – розташовані навчальний корпус, їдальні, спортмайданчик, бойлерна. Нормативна грошова оцінка складає 13,7 млн. грн.