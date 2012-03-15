На пр. 40-річчя Жовтня будуватимуть житло для метрополітенівців

Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада надала КП з утримання та експлуатації житлового фонду спецпризначення «Спецжитлофонд» земельну ділянку на проспекті 40-річчя Жовтня, 74 (Голосіївський район) для будівництва житлового будинку для працівників КП «Київський метрополітен» та ПАТ «Київметробуд».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосував 91 із 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Ділянка площею 0,54 га передана у постійне користування. Разом з житловим будинком мають бути зведені об’єкти соціальної інфраструктури та блок первинного обслуговування. Земельна ділянка забудована металевим магазином (право користування не оформлене, інвентаризація не проведена). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 4,96 млн. грн.