Для електродепо "Троєщина" виділено 20,24 га землі
17:45, 15 березня 2012Київ
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Будуватимуть на вул. Милославській
Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада передала КП «Київський метрополітен» земельні ділянки загальною площею 20,24 га на вулиці Милославській у Деснянському районі для будівництва та експлуатації електродепо «Троєщина».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.
За нього проголосували 99 із 109 зареєстрованих в залі депутатів.
18,59 га відведено для самого депо і 1,65 га - для влаштування сходу ліній метрополітену в електродепо.
Земельна ділянка вільна від капітальної забудови. Нормативна грошова оцінка складає 75,403 млн. грн.
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