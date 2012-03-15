Прокуратура теж будуватиме житловий будинок

Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада передала прокуратурі Києва земельну ділянку під будівництво житлового будинку на вулиці Феодори Пушиної, 55 у Святошинському районі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на сесії Київради.

За нього проголосували 82 зі 109 зареєстрованих в залі депутатів.

Йдеться про передачу землі у постійне користування. Житловий будинок зводитиметься на ділянці площею 0,49 га. Земельна ділянка вільна від капітальної забудови. Нормативна грошова оцінка складає 3,68 млн. грн.

У рішенні зазначається, що проект будівництва має передбачити місця для постійного зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок) у кількості не менше одного машиномісця на кожні дві квартири в цьому будинку. Також зобов’язано у складі проекту виконати розрахунки щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної сфери, і передбачити їхнє будівництво одночасно із спорудженням житлового будинку.

Сьогоднішнім рішенням депутати визнали таким, що втратило чинність, рішення Київради від 23 жовтня 2003 року №121-14/994 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею».