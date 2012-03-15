У Київраді — фракційні ротації

Київ. 15 березня. УНІАН. Троє депутатів Київради - Борис ГАВРИЛЕНКО, Олександр ГАВРИЛЕНКО та Роман СЛОБОДЯН - оголосили про входження до фракції «Демократична партія України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви депутатів оприлюднила сьогодні на засіданні сесії секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

Крім того, вона оприлюднила заяву депутата Романа РОМАНЮКА про входження до фракції «УДАР Віталія Кличка».

Депутат Київради Віктор ГРУШКО поінформував своєю заявою про входження до фракції «Соціальна справедливість».