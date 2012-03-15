Посольство Казахстану невдовзі теж переїде на вул. Сікорського

Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада виділила Посольству Республіки Казахстан в Україні ділянку для будівництва й експлуатації адміністративного будинку посольства і резиденції посла на вулиці Сікорського (колишня Танкова), 4-6 у Шевченківському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Київради.

За нього проголосували 93 зі 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,45 га, яку передають у довгострокову оренду - на 49 років.

Цим же рішенням депутати припинили право КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» на користування вказаною земельною ділянкою, що передається посольству.

Земельна ділянка вільна від капітальної забудови. Її нормативно-грошова оцінка - 2,47 млн. грн.