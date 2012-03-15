У Подільському районі відкрито експозицію, присвячену Куренівській трагедії

Київ, 15 березня. УНІАН. У Центральній районній бібліотеці Подільського району столиці відкрито експозицію, присвячену Куренівській трагедії.

Про це УНІАН повідомили в Подільській райдержадміністрації.

У відкритті експозиції взяли участь як представники районної влади, так і свідки трагедії, вчені та науковці, які досліджували події того часу.

"Я звертаюся до всіх присутніх, особливо до молодого покоління, з проханням долучитися до зібрання матеріалів, речей, фотографій та рукописних свідчень тих часів для повної комплектації експозиції, бо переконаний, цю трагедію ще слід ретельно дослідити і донести до суспільства повну та правдиву інформацію про неї", - сказав голова Подільської райдержадміністрації Петро МАТВІЄНКО.

Під час відкриття експозиції очевидці та учасники трагедії ділилися своїми спогадами та надали вирізки з періодичних видань та фотографії для поповнення експозиції.

