Київ. 15 березня. УНІАН. Київрада погодила продаж двох земельних ділянок в столиці загальною площею 0,097 га за 2 млн. 744 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на сесії Київради.

Відповідно до рішень, буде продано кооперативу «Райдуга-89» земельну ділянку площею 0,03 га за 878 тис. грн. для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на вулиці Андрія Малишка, 4/2 у Дніпровському районі. За це рішення проголосував 61 депутат з 108 зареєстрованих в залі.

Іншим рішенням земля продана фізичній особі для реконструкції та експлуатації магазину продовольчих та непродовольчих товарів на вулиці Михайла Мішина, 4 у Солом’янському районі. Ця земельна ділянка має площу 0,067 га і її погоджено продати за 1 млн. 866 тис. грн. Відповідне рішення підтримали 88 з 108 депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

В той же час Київрада направила на доопрацювання проект рішення про продаж земельної ділянки на бульварі Тараса Шевченка / вулиця Михайла Коцюбинського, 34/13 (літ. Б, В), 34/15 (літ. А) у Шевченківському районі. Йдеться про земельну ділянку площею 0,14 га, яку передбачалось продати за 7,8 млн. грн. приватному акціонерному товариству «Центрелеватормлинбуд» для реконструкції і обслуговування нежитлових будинків за вказаними адресами.

Під час обговорення проекту рішення зазначалось, що воно має зауваження юридичного відділу, крім того, депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ зауважив, що поряд з вказаними нежитловими будинками знаходиться пам’ятка, якій 150 років і яка може бути зруйнована в результаті будівельних робіт. Зважаючи на це прийняття рішення щодо продажу цієї землі відкладено.

Іншим своїм рішенням Київрада відмовила в продажу земельної ділянки на вулиці Прорізній, 3-5 у Шевченківському районі, яку хотіли продати ТОВ «Парус». Як зазначається в рішенні, головне управління земельних ресурсів має організувати повернення вказаному товариству авансового внеску, сплаченого в рахунок оплати вартості земельної ділянки на вулиці Прорізній, 3-5 відповідно до угоди 2008 року у сумі 1 млн. 467 тис. грн.