Метрополітен поки не може оцінити збитки від пожежі на «Осокорках»

Київ. 15 березня. УНІАН. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» поки не може оцінити збитки внаслідок займання на станції метро «Осокорки» 14 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. начальника КП «Київський метрополітен» Валерій ГАВРИЛЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Збитки поки незрозумілі. Комісія працює. Проводимо аналіз ситуації. Конкретні причини поки не встановлено», - сказав він.

В.ГАВРЛЕНКО зазначив, що комісія в ході розслідування НП розглядає, в першу чергу, технічні причини займання.

«Зараз розглядаються, в першу чергу, технічні причини цього випадку. Людський чинник не виключаємо, але в першу чергу розглядаємо технічні причини», - сказав він.

В.ГАВРИЛЕНКО також зазначив, що КП «Київський метрополітен» регулярно проводить регламентні ремонтні роботи на станціях.

Крім того, він повідомив, що до Євро-2012 метрополітен реалізує програму переоснащення станцій, розташованих у центральній частині міста, автоматичними системами пожежогасіння.