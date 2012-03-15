Відкриття фотовиставки переможців онлайн-проекту World Press Photo і галереї "Лавра"

16 березня о 20:00 в галереї "Лавра" відбудеться відкриття New Picture of Kiev - фотовиставки переможців онлайн-проекту, організованого ТОП10 спільно з World Press Photo і галереєю "Лавра". На виставці будуть представлені роботи 22 молодих українських фотографів, обрані організаторами проекту та читачами ТОП10 з 3239 знімків 194 учасників.

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