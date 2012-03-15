У столиці відкриється фотовиставка New Picture of Kiev

Київ, 15 березня. УНІАН. Завтра в галереї "Лавра" відбудеться відкриття фотовиставки New Picture of Kiev, на якій будуть представлені роботи 22 молодих українських фотографів - переможців онлайн-проекту, організованого ТОП10 спільно з World Press Photo і галереєю "Лавра".

Про це УНІАН повідомили в галереї "Лавра".

Експозиція New Picture of Kiev, як і весь проект, не обмежується тематикою або жанром: плівкові або цифрові фотографії, міські види або портрети, фешн-або стріт-фотографія. Головна мета цієї виставки - показати широкій аудиторії фотографічне бачення нового покоління українських авторів, чиї роботи набагато частіше можна побачити в зарубіжних фотозінах, ніж у вітчизняних галереях.

"Безумовно виставка потрібна й корисна. В наш час "Києва" дуже мало, раніше його було більше - видавалися книги, було більше фотографій. Зараз мало хто знімає Київ. Єдине, чого бракує — це, щоб фотографії були не такими одноманітними, емоцій багато, а ідей мало, хотілося б більш концептуальних фото", - сказав Віктор МАРУЩЕНКО.

Виставка New Picture of Kiev відбудеться в рамках основної експозиції World Press Photo`11, що представляє переможців найпрестижнішого в світі конкурсу фотожурналістики.

